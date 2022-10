Ancora rifiuti abbandonati (insieme a un carrello) nel parcheggio vicino all'ospedale

Ancora rifiuti abbandonati, questa volta addirittura insieme a un carrello della spesa, "nel solito posto, cioè nel parcheggio piccolo che si trova di fronte all'ingresso del nuovo pronto soccorso", come segnala un nostro lettore.

"Come già detto - aggiunge l'uomo - qualche anno fa qui c'erano le telecamere proprio per tenere sotto controllo quel punto, ma all'improvviso sono state tolte e, quasi in contemporanea, gli incivili hanno ricominciato a buttare la spazzatura".

Poiché non è la prima volta che si verificano situazioni del genere, il cittadino torna a chiedere ancora una volta maggiori controlli da parte degli organi preposti per scoraggiare questi maleducati e farli desistere una volta per tutte da simili vergognosi comportamenti.