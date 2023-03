La richiesta dei cittadini: "Inserire anche via Po nel primo lotto di interventi sulle buche"

È di oggi la notizia con la comunicazione del primo lotto di interventi sulle strade per il rifacimento dell'asfalto ammalorato: tra queste figurano alcune arterie del quartiere San Donato come via Aldo Moro, via Rio Sparto e via San Donato, ma non la limitrofa via Po, dove da mesi i cittadini denunciano la presenza di molte buche, "alcune richiuse provvisoriamente e che si sono già riaperte", precisano i residenti, chiedendo pertanto "un intervento più consistente. Non vorremmo che si perdesse questa occasione per sistemare anche via Po. Si prega dunque di segnalare il caso alla cortese consigliera comunale Montopolino, fortemente coinvolta nel progetto, per inserire anche la nostra strada in questo primo lotto. Grazie".

Dalla fine del 2022 viene denunciata la presenza di ben dieci buche che sorgono lungo il manto stradale in via Po, determinando un grave pericolo per gli utenti, e "la situazione diventa sempre più critica, con le voragini che aumentano man mano di grandezza. Dispiace constatare come nessuno tra i nostri zelanti amministratori abbia raccolto il segnale lanciato tramite il vostro giornale. Eppure queste segnalazioni dei cittadini, grazie allo strumento messoci cortesemente a disposizione dall'editore, vogliono essere, se raccolte, un contributo alla buona conservazione della cosa comune".

Secondo quanto riferitoci, lungo la strada, nel tratto iniziale provenendo da via Rio Sparto, si possono contare almeno dieci grosse buche nell'arco di circa trenta metri. Le persone chiedono di intervenire urgentemente per risanare l'asfalto o, quantomeno, di transennare l'area, perché così si corre un grosso rischio. Il Comune, tuttavia, ha promesso di rimediare presto, anche perché è già stato fatto un apposito planning che riguarda tutta la città per l'intero anno corrente.