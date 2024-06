Via Caduti per Servizio · Fontanelle

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci un problema relativo ad una condotta fognaria:

"In via caduti per servizio 45 da giorno stiamo così. A nessuno si vede, sono scoppiate le fogne una puzza terribile fa caldo non possiamo stare con le finestre chiuse. Se potete segnalate urgentemente grazie"