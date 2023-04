La denuncia di un residente: "Insostenibile il degrado nei palazzi Clerico, svuotato il Ferro di Cavallo è tutto peggiorato"

Il cittadino parla di una situazione invivibile per chi abita nella zona: lo spaccio si sarebbe spostato in strada e ormai nei ruderi dei palazzi

Non solo il degrado si sarebbe spostato nelle strade, ma a rendere invivibile la zona sarebbe quello che avviene nei ruderi dei cosiddetti palazzi Clerico dove ormai si sarebbe insediato un accampamento dell'illegalità.

A denunciare quanto avviene a pochi passi dal Ferro di Cavallo è un residente le cui parole fanno eco a quelle con cui il Comitato per una nuova Rancitelli aveva riferito di persone che negli appartamenti ormai vuoti continuano ad entrare, rilanciando proprio il problema legato ai palazzi Clerico chiedendo un intervento deciso anche lì per dare sicurezza ai residenti che, aveva riferito la portavoce Francesco Di Credico, stanno svendendo le loro abitazioni pur di andar via.

Nella zona, afferma il residente che ci ha inviato foto e video, "assistiamo da decenni a qualsiasi voglia di degrado". C'è chi va lì a drogarsi, spiega, chi a prostituirsi con risse e roghi che sarebbero quasi quotidianità.

"Si sperava che con lo sgombero del Ferro di Cavallo la situazione sarebbe migliorata, ma in questo momento possiamo affermare che è anche leggermente peggiorata in quanto quello che prima avveniva tra le mura amiche oggi avviene liberamente per strada oppure all'interno dell'area dei palazzi Clerico". Qui si sarebbero ormai accampati senzatetto, extracomunitari e donne dedite alla prostituzione che avrebbero costruito rifugi di fortuna e baracche in cui si consumerebbero diverse attività illegali.

"Essendo questa un area privata è possibile che possa accadere tutto questo?", si chiede il cittadino che risposte, così come il Comitato, ne chiede a chi di dovere a cominciare dalle istituzioni