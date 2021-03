"Rattoppo di asfalto pericoloso", la segnalazione in via del Santuario [FOTO]

Una cittadina ci ha scritto per denunciare una situazione di potenziale pericolo in via del Santuario, dove sulle strisce pedonali di fronte alla farmacia si trova "un rattoppo che merita di essere segnalato".

La donna, infatti, lo ritiene "un'espressione della 'maestria' del personale che si occupa della manutenzione del manto stradale. La quantità di asfalto utilizzata non copre la buca, però è sufficientemente alta da rappresentare un rischio per i pedoni e le carrozzine. Complimenti. Essere pedone è ogni giorno più impegnativo".