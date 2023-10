Rami spezzati sul lungomare: "Vento e mancata potatura, così non va" [FOTO]

Un nostro lettore lamenta la presenza, sul lungomare nord, di una serie di rami spezzati "a causa del vento e della mancata cura del verde, visto che le potature non vengono effettuate. Spero che qualcuno intervenga il prima possibile per risolvere questa situazione". Ma dal Comune raccontano un'altra verità.

L'assessore al verde e ai parchi, Gianni Santilli, interpellato da IlPescara.it spiega infatti che "le potature in questo periodo non possono essere effettuate perché vengono fatte dal 1° novembre al 15 marzo. Ad ogni modo le criticità sono già state tutte segnalate, e adesso gli operai si recheranno sul posto a rimuovere i rami rotti. Voglio far notare che quelle che si sono spezzate sono tutte tamerici: si tratta di una pianta molto delicata, alla quale basta anche solo un colpo di vento per rompersi. Le potature delle tamerici sono state effettuate l'anno scorso, e a breve verranno ripetute. Tuttavia, lo ribadisco, non è a causa della mancata potatura che i rami si sono spezzati. Preciso inoltre che ieri sera ho fatto chiudere i parchi in anticipo, e stamattina li abbiamo riaperti più tardi, proprio per precauzione poiché c'era il vento forte".