La segnalazione di Odoardi: "Corto circuito raccolta rifiuti ingombranti fra via Monte Carmelo e via De Lollis"

Via M.te Carmelo e Via C. De Lollis · Pescara

Giancarlo Odoardi ci ha inviato una segnalazione relativa alla mancata raccolta di rifiuti ingombranti fra via Monte Carmelo e via De Lollis:

"Non si capisce perché, ma sembra che l’angolo tra via Monte Carmelo e via De Lollis sia meta preferita del conferimento di certi rifiuti che non hanno altro modo di essere diversamente conferiti, ingombranti solitamente (ma anche altro). Ma fin quando l’operazione viene concordata con l'azienda incaricata, non si può che apprezzare. Quando no, non va bene, ovviamente. Ma quando il deposito viene effettuato con appuntamento, sul materiale viene chiesto di apporre un codice. In questo caso c’è, ma dopo diversi giorni, il materiale è ancora lì, anzi sembra che i pezzi siano aumentati. Spero che il corto circuito, già segnalato, si risolva con sollecitudine e non dubito che ciò accada con presto."