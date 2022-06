Raccolta differenziata in via di Villa Basile, una lettrice: "È anti estetica, meglio le isole ecologiche"

Una nostra lettrice interviene sulla raccolta differenziata in via di Villa Basile (una traversa di via del Santuario, all'inizio dei Colli), definendola "anti estetica". Secondo la donna, infatti, sarebbero meglio le isole ecologiche per garantire un'immagine più decorosa nel conferimento dell'immondizia.

Ecco le sue parole: "Dicono che le isole ecologiche non si faranno per salvaguardare l'estetica della città: meglio questo?!", si chiede, inviandoci a corredo due fotografie che mostrano diversi bidoni della raccolta differenziata ad occupare una porzione importante del marciapiede.