La raccolta differenziata in via Filippo Corridoni? "Sempre peggio"

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare disservizi nella raccolta differenziata in via Filippo Corridoni.

Ecco le sue parole: "Quando ai cittadini viene chiesto di rispettare scrupolosamente il calendario della raccolta differenziata ma poi Ambiente Spa si dimentica per una settimana (!) di ritirare l'umido nei bidoncini... Oltre che degradante e scandaloso, tale disservizio rappresenta anche un grave pericolo per la salute pubblica. Pescara va sempre peggio".