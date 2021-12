A Pescara il punteruolo rosso colpisce ancora [FOTO]

A Pescara il punteruolo rosso, parassita che negli ultimi anni ha decimato la presenza delle palme, colpisce ancora. La segnalazione giunge da un nostro lettore. Il problema riguarda anche le palme presenti in giardini e recinti privati. A causa delle ingenti spese, può accadere che i proprietari esitino alla cura dal punteruolo rosso, che così riesce continuamente a diffondersi anche sugli alberi comunali. Le palme contagiate da questo parassita sono spesso recuperabili, e perciò è assolutamente necessario operare uno specifico genere di trattamenti fitosanitari.

Tuttavia è fondamentale, oltre che previsto dalla legge, che anche i cittadini privati somministrino lo stesso trattamento sulle palme di loro proprietà, in modo da evitare l'infestazione, che intacca i fusti e le grandi foglie pennate, mentre la chioma delle piante non è più rigogliosa ma tende a scivolare verso il basso. Sono tutti sintomi di una malattia parassitaria generata appunto dal famigerato punteruolo rosso, il temibile insetto che intacca questo tipo di pianta, creando focolai diffusi che finiscono per distruggere inevitabilmente tutti gli arbusti simili presenti nelle vicinanze.

Spesso, purtroppo, l'unico sistema plausibile sembra essere l'immediato abbattimento delle palme malate. Se non si interviene tempestivamente, il coleottero si riproduce dentro al tronco della palma con tale rapidità da arrivare a quasi 1500 esemplari per pianta. Gli studi hanno dimostrato che le larve e gli insetti si concentrano all’interno della pianta fino a un metro dall’apice dell’albero: tale prima sezione deve senza dubbio essere smaltita come rifiuto speciale, ma il resto della pianta potrebbe essere smaltita in modo normale con una netta riduzione dei costi a carico sia del pubblico che del privato.