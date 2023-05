Un cittadino: "Pulire il fosso D'Avalos nel tratto di via Vasco de Gama"

Un cittadino chiede che venga pulito il fosso D'Avalos nel tratto di via Vasco de Gama: "Perchè quest'anno non viene pulito? - è la sua domanda - Preferirei, da pescarese, il decoro della mia città".

Pulire il fosso D'Avalos sarebbe importante innanzitutto perché i fossi sono spesso progettati per consentire il deflusso dell'acqua piovana e delle acque di drenaggio dalle aree circostanti. Se un fosso è ostruito da detriti, fango o piante, l'acqua potrebbe accumularsi e causare allagamenti o danni. La pulizia regolare del fosso assicura che l'acqua possa scorrere liberamente, riducendo il rischio di allagamenti.

Inoltre i fossi ben mantenuti svolgono un ruolo importante nella prevenzione delle inondazioni. Quando gli accumuli di detriti ostruiscono il flusso dell'acqua, il livello dell'acqua può aumentare rapidamente durante le piogge intense, portando a inondazioni. Pulendo il fosso e rimuovendo gli ostacoli, si crea uno spazio sufficiente per l'acqua in eccesso, riducendo il rischio di inondazioni.

Infine i fossi intasati possono diventare terreno fertile per insetti nocivi, come zanzare e mosche, che possono rappresentare un rischio per la salute pubblica. La pulizia del fosso contribuisce a ridurre la presenza di tali insetti e a mantenere un ambiente più salubre per la comunità circostante.