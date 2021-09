La denuncia di un lettore: "Ogni giorno al pronto soccorso è un problema per le ambulanze"

A corredo di questa denuncia, il cittadino ci ha inviato anche alcune eloquenti foto, lanciando un appello alla Asl e alle istituzioni preposte: "Per favore, intervenite per risolvere questa situazione"

/ Via Fonte Romana

Un nostro lettore ci ha scritto, segnalando che "in via Fonte Romana, davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, ogni giorno è un problema per parcheggiare le ambulanze. Quotidianamente, infatti, ci sono difficoltà a causa dei pochi posteggi riservati ai mezzi degli operatori del 118".

A corredo di questa denuncia, il cittadino ci ha inviato anche alcune eloquenti fotografie, lanciando un appello alla Asl e alle istituzioni preposte: "Per favore, intervenite per risolvere questa situazione".