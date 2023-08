La denuncia di una commerciante: “Problemi igienico-sanitari sotto i portici di piazza Salotto per la presenza di un senzatetto” [FOTO]

Una vera e propria richiesta di aiuto quella che arriva da una commerciante della zona dei portici che costeggiano piazza Salotto. Da anni, riferisce, una persona che sembra avere problematiche psichiche e che sarebbe peggiorata nel tempo, stazionerebbe proprio sotto i palazzi. Se prima il problema era solo igienico-sanitario, ed è questo quello che denuncia come prima cosa, ora la preoccupazione è maggiore.

L'uomo, afferma, si denuderebbe anche in pieno giorno assumendo anche comportamenti sessualmente impropri davanti ai passanti. Segnalazioni alle autorità, aggiunge, sono state fatte, ma una soluzione definitiva anche per magari aiutarlo non ne sarebbero mai state attuate.

Per chi vive e lavora in zona un problema ormai “ingestibile” denuncia la donna. “Nel perimetro c'è di tutto: non solo carte, mozziconi di sigarette e bottiglie di vino, ma anche escrementi che noi commercianti e abitanti siamo costretti a pulire ogni santo giorno, perché il servizio di pulizia delle strade non entra all’interno di piazza della Rinascita ma solo su strada. Siamo veramente stanchi”, aggiunge.

“Non chiediamo nulla in particolare se non aiutarci a tenere pulito, con una soglia minima di sicurezza sanitaria perché qui, in queste condizioni siamo davvero a rischio igienico”, conclude chiedendo quindi di prevedere la pulizia anche nella zona interna della piazza oltre che supporto all'uomo evidentemente di aiuto ha bisogno e che teme possa esasperare i suoi comportamenti nei confronti di chi si trova a passare o vive nella zona.