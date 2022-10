"Biglietto per la navetta Pescara Airlink venduto in aeroporto a 2 euro invece di 1,20", la segnalazione di una donna

Un biglietto per il nuovo servizio Pescara Airlink, ovvero la navetta che collega direttamente l'aeroporto d'Abruzzo con la stazione ferroviaria centrale venduto a 2 euro invece di 1,20 nella biglietteria dello scalo aeroportuale.

Questa la situazione che denuncia una donna di Bergamo che è stata 3 giorni nel capoluogo adriatico.

«Sono stata 3 giorni a Pescara e vorrei segnalare l'ufficio informazioni situato all'interno dell'aeroporto che rivende i ticket unici di Tua validi 90 minuti al costo di 2 euro (invece di 1.20 euro)», scrive la donna.

Che poi prosegue: «L'operatore/trice presente rifila un biglietto che si può comprare a bordo o anche con la app, oltre che in edicola, a un prezzo decisamente alto, senza peraltro informare il turista/utente del costo del prezzo originale. Totale mancanza di trasparenza e onestà. L'ufficio si giusitifa dicendo che è un'agenzia privata. Ma anche i tabaccai e gli edicolanti sono "privati" e hanno un introito per ogni biglietto venduto che non viene caricato sul costo del biglietto».

La turista ha anche inviato una mail alla società che gestisce l'aeroporto e l'ufficio biglietteria e alla Tua. Dalla Saga si scusano per l'accaduto e parlano di un malinteso da parte di chi gestisce l'ufficio biglietteria dello scalo aeroportuale e che i biglietti sono e saranno venduti al giusto prezzo di 1,20 euro.

«Personalmente», conclude la turista, «non ritornerò più a Pescara, ma vorrei "proteggere" altri turisti/utenti da questa agenzia che si approfitta di chi arriva per la prima volta e non espone in modo chiaro il sovrapprezzo. Tutto ciò anche alla luce del muovo servizio "navetta rossa" decisamente comodo e veloce».