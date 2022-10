Disservizi al porto: "Le colonnine per rifornire i pescherecci non sono mai entrate in funzione"

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare che lungo le banchine del porto di Pescara da tempo sono state installate alcune colonnine che dovevano servire ai pescherecci come rifornimento di acqua, energia elettrica e scarico di acque reflue.

Il problema è che queste colonnine, che "sono almeno una decina", non sono "mai state messe in funzione", denuncia il cittadino. "La spesa per installarle è stata ingente e l'acqua per il rifornimento e il risciacquo delle barche è ormai di uso gratuito. Si parla di centinaia di tonnellate al mese: praticamente la pagano tutti i contribuenti del comune di Pescara. Perché nessuno ne parla?".

L'uomo ci invia anche alcune fotografie dalle quali "si può vedere lo stato di degrado delle colonne e l'uso indiscriminato dell'acqua".