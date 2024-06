La rabbia di una lettrice di Porta Nuova: "Il mio cagnolino azzannato e ucciso da un pitbull libero senza controllo"

Una nostra lettrice, residente a Porta Nuova, ci ha scritto per raccontarci un terribile episodio capitato al marito nella giornata del 27 giugno, quando stava portando a spasso i suoi due cani, un chihuaha e un labrador:

"Mio marito era uscito con i due cani e si trovava fra via dei Marsi e via Socrate quando all'improvviso si è trovato davanti un pitbull senza padrone e completamente fuori controllo. Il molosso ha subito azzannato il chihuahua e mio marito inizialmente ha tentato di liberarlo dalla morsa del cane, ma quando si è reso conto che lui stesso rischiava di essere azzannato oltre al labrador si è dato alla fuga chiedendo aiuto."

Sul posto sarebbe intervenuta una volante della polizia, e purtroppo il cagnolino nonostante il tentativo di cure da un veterinario è morto per le gravi lesioni riportate. Secondo la lettrice, sarebbe stata individuata la proprietaria del pitbull che non sarebbe nuovo ad aggressioni di questo genere, dichiarando che il cane era fuggito dal loro appartamento:

"A quanto pare non è possibile sporgere denuncia penale in quanto non sono coinvolte persone ma solo animali. Il mio appello è quello di intervenire per evitare che si ripetano episodi del genere".