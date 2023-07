Poltrone e divani sempre sul marciapiede di via Po: "Ormai è la seconda discarica di Pescara" [FOTO]

Via Po, 77 · San Donato

Continua purtroppo la "fiera dell'inciviltà" sul marciapiede di via Po, che è stato "eletto ormai seconda discarica di Pescara", evidenzia un nostro lettore. "Ancora una volta, con puntualità disarmante, ieri sera sono tornati a scaricare poltrone e divani. Da novembre dello scorso anno ogni mese assistiamo impotenti al ripetersi di questo rito. Si decideranno una buona volta i nostri amministratori a fare in modo di mettere fine a questi abusi?".

I residenti sono ormai esausti: oltre a documentare puntualmente tutta la situazione, spiegano, "abbiamo fatto le dovute segnalazioni sia ad Ambiente Spa che ai vigili urbani, ma finora non è cambiato niente. Ogni volta tornano a trovarci gli scaricatori di poltrone, materassi etc. Non si può più andare avanti così. Speriamo che si prendano gli opportuni provvedimenti e che prima o poi questi soggetti vengano beccati".