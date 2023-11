Grosso polipo spiaggiato sulla battigia di Pescara [FOTO]

Un grosso polipo da 10 kg è stato avvistato nel pomeriggio di oggi, 29 novembre, spiaggiato di fronte alla stele del parco dei Teatini, a Pescara. Quando un polipo si ritrova sulla spiaggia, può essere il risultato di correnti marine, tempeste o altri fattori che lo spingono verso la terraferma.

È importante notare che i polipi, in generale, sono organismi delicati e sensibili alle variazioni ambientali: essere spiaggiati potrebbe essere stressante per loro e potrebbe rappresentare una minaccia alla loro sopravvivenza, poiché sono adattati alla vita in acqua. Non è la prima volta che animali marini vengono segnalati dopo essere spiaggiati sulla nostra riva. In passato è toccato anche a meduse e delfini. Il fenomeno, tuttavia, dovrebbe essere naturale.