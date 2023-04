Ancora poca acqua nella zona di Colle Pineta: "Un gratuito disservizio"

Un residente di Colle Pineta torna a denunciare, a distanza di una settimana, "la quasi assenza di acqua dai nostri rubinetti sin dalle prime luci dell'alba fino a tarda sera, per poi refluire con regolarità. Il giorno successivo al vostro articolo e alla vostra segnalazione all'amministrazione comunale e alla società idrica, sembrava che il problema fosse stato risolto e invece siamo punto e a capo. Questo è un vero e proprio disservizio. Un gratuito disservizio".

Nonostante i tanti solleciti dei cittadini all'Aca, "nessuno ci fornisce un giustificato motivo", spiega l'uomo. Questo problema, torno a ripeterlo, sta interessando via della Bonifica, strada Colle Pineta, via Lago Isoletta, San Silvestro e zone limitrofe. Noi, nelle nostre case e con le nostre famiglie, stiamo riscontrando delle vere e proprie difficoltà, considerando l'acqua un bene primario".

Il vice sindaco Gianni Santilli, interpellato da IlPescara.it, fa sapere che "subito dopo Pasqua provvederò a sollecitare nuovamente l'Aca per far sì che la questione venga risolta, questa volta in maniera definitiva".