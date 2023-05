La denuncia: "Pista ciclabile di via Valle Roveto nel degrado più assoluto"

In via Valle Roveto la pista ciclabile versa "in un degrado assoluto, con l'erba altissima che sta per coprire tutto il tracciato, in particolare nel tratto che dall'incrocio con via Gran Sasso conduce fino alla zona della rotonda Pierangeli, e serpenti che escono fuori all'improvviso, dato che lì è tutto sporco". Ce lo fa sapere un lettore, aggiungendo: "Speriamo che intervenga qualcuno il prima possibile".

Sono almeno dieci anni che si susseguono le segnalazioni riguardo alle condizioni non proprio ottimali in cui viene tenuta quella pista ciclabile. Si sottolinea anche come i cestini in cui la gente mette i rifiuti siano sempre strapieni, aspettando che qualcuno poi pulisca. Tutto attorno vi sono cartacce: "Bisognerebbe pulire regolarmente, e non a cadenza annuale", conclude il cittadino.