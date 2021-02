Pista ciclabile di viale Pineta: la difficile convivenza tra bici e auto [FOTO]

Un nostro lettore ci ha inviato una foto eloquente sulla pista ciclabile di via della Pineta, a Pescara, accompagnata da questa riflessione: "È stata appena completata, ed è stata già invasa da alcune auto". In realtà, come spiegato anche dal sindaco Carlo Masci, la pista è stata realizzata in maniera non corretta a causa di un errore nell'esecuzione del progetto.

Per porre rimedio alla situazione era stata prevista l'istituzione della Zona 30 km/h che, secondo le norme europee e il Codice della strada, consentirebbe una strada "promiscua", dove cioè è permesso il passaggio contemporaneo delle auto e delle biciclette. Tuttavia, come svelato dal Pd, la pista sarebbe destinata presto a scomparire, perché verrà cancellata.