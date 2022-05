"Pista ciclabile nel degrado", la denuncia di un lettore [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per farci presente che "purtroppo la pista ciclabile che collega la stazione di Porta Nuova alla Tiburtina è piena di erbacce e sporcizie varie". Un intollerabile stato di degrado e una situazione da risolvere quanto prima.

Nel caso della pista ciclabile in oggetto, però, va precisato che il Comune non c'entra niente, come spiega a IlPescara.it l'assessore al verde pubblico nonché vice sindaco Gianni Santilli: "Questa pista non è nostra ma della Provincia di Pescara, e noi stiamo cercando in tutti i modi di acquisirla perché, appunto, non è curata ma, al tempo stesso, non spetta a noi tenerla pulita. Tuttavia, proprio per evitare le lamentele che in più occasioni sentiamo dai cittadini, spesso e volentieri la andiamo a pulire noi, così da mantenere un minimo di decoro ed evitare che si possa pensare che questa situazione sia colpa del Comune, anche se, ci tengo a ribadirlo, quel compito non è di nostra competenza. Ed è proprio per tale motivo che stiamo cercando di acquisire la proprietà di questa pista ciclabile, in quanto parliamo comunque di un tratto riservato alle bici che insiste sul nostro territorio e che va dal ponte Pierangeli alla Fater".

Facciamo poi notare all'assessore che ci giungono pure altre segnalazioni di tracciati cittadini dedicati esclusivamente alle bici e che, di fatto, risultano quasi impraticabili per via della vegetazione alta e incolta che ormai copre parte delle due corsie, iniziando ovviamente dai bordi a lato del manto d'asfalto. Problemi simili, ad esempio, si sono registrati altresì lungo la pista ciclabile del lungofiume sud, che va dal ponte Flaiano verso ovest fino al ponte della Libertà.

A volte si possono trovare nei paraggi persino escrementi di cane, senza contare che c'è chi evidenzia il pericolo che possano uscire anche dei serpenti dalle vicine erbacce. Secondo i frequentatori di queste aree, bisognerebbe pulire il fondo stradale e sfalciare il verde delle aiuole e delle scarpate, rimuovendo altresì i rifiuti ivi presenti, auspicando che chi di dovere possa attivarsi in tempi brevi: "A me non risulta che ci siano queste problematiche", è la replica di Santilli. "Periodicamente i nostri operai monitorano le varie zone e provvedono a pulire. L'impegno dell'amministrazione e del mio assessorato per garantire il decoro, sia nei parchi sia in altri punti della città, è costante".