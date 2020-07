Pista ciclabile distrutta sul lungomare Papa Giovanni XXIII

Voglio segnalare il tratto di pista ciclabile situata sul lungomare Papa Giovanni XXIII. Come si può notare dalle foto, la pista è completamente distrutta, piena di buche, stretta e invasa da piante, e il colore segnaletico è sbiadito quasi del tutto.

Una situazione che crea pericolo ai tanti ragazzi e adulti che ogni giorno attraversano quel tratto di strada in bici. Ho avuto modo il mese scorso di incontrare l'assessore Albore Mascia che, con tutta onestà, ha confessato che il Comune non ha soldi per riparare la pista ciclabile.

Proprio questo mese però sono arrivati i monopattini elettrici che mi hanno fatto sorgere qualche dubbio riguardo all'affermazione dell'assessore. Noto inoltre che il Comune si sta concentrando maggiormente sul costruire nuove piste ciclabili.

Inviterei chi di competenza a concentrarsi prima di tutto sulle piste già esistenti. Inutile pensare a nuove iniziative, nuove strade, se quelle già esistenti crollano a pezzi e non viene fatta manutenzione.