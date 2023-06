"Cinghiali e forasacchi nella zona della pineta", degrado tra il villaggio Alcyone e via Scarfoglio

Una nostra lettrice, ricollegandosi all'articolo sull'ira di Santilli per i rifiuti abbandonati nella pineta dannunziana, denuncia una situazione di degrado nell'area che si trova tra il villaggio Alcyone e via Scarfoglio: "Proprio stamattina - scrive la donna - a un cane è entrato un forasacco nel naso e l'intervento che dovrà subire sarà, oltre che doloroso, anche costoso. Nella pineta è risaputo che da più di due mesi staziona un cinghiale; ma ci pensiamo al pericolo che ci può essere in un incontro? E al pericolo sanitario? Questo animale continua a cibarsi degli avanzi che trova nei bidoni dei rifiuti; ha arato tutte le zone, ormai poche, dove è permesso far giocare i bambini".

Non mancano, poi, le aiuole con l'erba alta, ricettacolo di sporcizia. La cittadina conclude affermando che "hanno nominato delle guardie ecologiche che però non si vedono mai. Eppure bisognerebbe controllare la pineta dannunziana. Una cosa che dopo l'incendio, a maggior ragione, dovrebbe essere fissa e, tra l'altro, era un obiettivo ben preciso. Poi, se le persone sono incivili, vanno multate. La verità è che, come sempre più spesso, ci ritroviamo a segnalare ciò che accade di negativo in una parte della città: mentre per le zone centrali vengono osannati gli interventi, qui si vive nel degrado".