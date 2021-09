Pineta di Pescara nel degrado, la denuncia di un cittadino [FOTO]

L'uomo ci ha scritto per segnalarci che stamattina si è recato nella pineta in via Ferdinando Francesco d'Avalos, notando che nell'area c'è un forte degrado

Un cittadino ci ha scritto per segnalarci che stamattina si è recato nella pineta in via Ferdinando Francesco d'Avalos, notando che nell'area c'è un forte degrado.

"Nella zona delle rane - spiega l'uomo - c’è uno stagno pieno di erbacce, bottiglie, cartoni di vino vuoti e lattine. Porto sempre lì mia figlia, non contenta da tempo perché le rane non riesce più a vederle a causa dello schifo che c’è, per non parlare poi dei giochi inseriti dall’amministrazione comunale dove si vedono spuntoni di ferro fuoriuscire dai cornicioni di legno inseriti da confine di ogni singolo gioco. Spero tanto che la vostra voce si possa far sentire per poter migliorare un'area destinata ai bambini e non solo".