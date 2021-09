Pineta dannunziana, la denuncia di un lettore: "Qui continua a esserci degrado" [FOTO]

L'uomo si chiede "come si possa continuare a far andare i propri figli in un contesto di decadenza totale, tra sterpaglie incolte, bottiglie di birra e cartoni di vino"

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci lo scarso decoro nella pineta dannunziana, più precisamente in via Francesco Ferdinando d’Avalos, dove "continua a esserci degrado. L’ultima segnalazione è stata fatta tre settimane fa: mi chiedo come si possa continuare a far andare i propri figli in un contesto di decadenza totale, tra sterpaglie incolte, bottiglie di birra e cartoni di vino".

L'uomo aveva già fatto presente questa situazione tramite il nostro giornale on line, "ma invano. Nulla è cambiato. Spero che la giunta comunale possa intervenire al più presto per far sì che tale situazione migliori e i bambini possano tornare a giocare in sicurezza!".