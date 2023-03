Piazzola di sosta lungo la circonvallazione ridotta a discarica [FOTO]

Un nostro lettore ci ha inviato due foto per segnalare la condizione di assoluto degrado in cui versa la piazzola di sosta situata lungo la circonvallazione tra l'uscita della galleria San Giovanni, in direzione sud, e lo svincolo di Pescara Colli:

"Non so a chi spetti la pulizia, se all'Anas, al Comune di Montesilvano o a quello dì Spoltore - scrive il cittadino - Di sicuro non è una situazione degna di un paese civile. Spero che qualcuno intervenga al più presto per sanare questo scempio".

In altre parole, nell'area si è formata una vera e propria discarica con rifiuti di ogni tipo. Una lunga fila di buste dell'immondizia che sono state lasciate da chissà chi, una accanto all'altra. Ci si augura che chi di dovere provveda il prima possibile a ripristinare lo stato dei luoghi.