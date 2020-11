Chiuso l'accesso al mare in piazza Le Laudi, la segnalazione di un lettore [FOTO]

Chiuso l'accesso al mare in piazza Le Laudi a Pescara dove non è più possibile andare in spiaggia perché l'unico e ultimo accesso rimasto disponibile è stato interdetto dalla presenza di alcune fiorerie.

Il passaggio è dunque impedito e la segnalazione di questa situazione proviene da un nostro lettore che si chiede perché non si abbia nemmeno più la libertà di accedere all'arenile.

Il passaggio verso il mare tra gli stabilimenti balneari "La Playa" e "Lido delle Sirene-Les Paillotes" fino a prima dell'estate era rimasto aperto.

Poi venne chiuso per concedere maggiore spazio esterno a tavolini e sedie nella piazza viste le restrizioni anti contagio da Covid-19 (Coronavirus). Ma adesso siamo a novembre e diversi frequentatori della zona si chiedono come mai quelle fiorerie non siano state più rimosse.