Ancora piastrelle danneggiate sotto i portici a 3 metri da quelle riparate [FOTO]

Nuova segnalazione per il pessimo stato nel quale si trovano le piastrelle sotto ai portici in pieno centro a Pescara.

È quella che arriva da un nostro lettore che si chiede il perché la situazione non sia stata sistemata nonostante la riparazione eseguita a soli 3 metri di distanza in via Parini.

Infatti lo scorso 9 agosto era stata segnalata la pavimentazione decisamente rotta e pocho giorni dopo era stato eseguito un intervento di riparazione.

Ma come ricordato dal sindaco Carlo Masci quelle sono aree private a uso pubblico. «Avete pubblicato qualche giorno fa l'articolo riguardante la presunta riparazione delle piastrelle sotto i portici di via Parini a Pescara», scrive il lettore, «ebbene, passando ieri, effettivamente si vede che sono "riparate" alla meno peggio. Ma la cosa più assurda è che, a distanza di 3 metri da quelle, le altre piastrelle sono in queste condizioni (vi allego foto). È normale una cosa del genere? È normale che riparano una e non si guardano intorno? A me sembra assurdo. Ora è facile prendersela col sindaco, etc...a me sembra più responsabile l'operaio in questo caso».