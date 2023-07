"A Pianella con 36 gradi, si dorme a finestre chiuse per la disinfestazione", la rabbia di un residente

Un cittadino di Pianella lamenta il fatto di dover dormire con le finestre chiuse di notte nonostante il grande caldo.

A chiedere di tenere le finestre chiuse nelle ore notturne è il Comune per l'effettuazione della disinfestazione.

«Nonostante la canicola che sta affligendo la penisola in questi giorni, a Pianella si deve dormire con le finestre chiuse», scrive il residente, «difatti, come indicato nel sito istituzionale del Comune, la notte fra il 17 ed il 18 luglio verrà attuato il piano di disinfestazione contro la zanzara tigre. Benché la situazione climatica consentirebbe un obiettivo differimento, l'amministrazione comunale contattata tramite pagina Instagram ha ribadito l'improrogabile effettuazione della disinfestazione (vedi allegato). La polizia locale telefonicamente non risponde e pertanto appare evidente che si debba passare una notte con ulteriore sofferenza. Difatti non potendo tenere le finestre aperte non si può beneficiare nemmeno della poca brezza notturna e, di conseguenza, non si può nemmeno utilizzare i climatizzatori (per chi li ha) poiché aspirano l'aria esterna e, nonostante abbiano appositi filtri, non sarebbe consigliabile aspirarne l'aria col disinfettante».