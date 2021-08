Pescara-Olbia, un lettore: "A 4 giorni dalla partita la confusione dei cartelli stradali regna sovrana"

Un nostro lettore ci ha scritto per denunciare la situazione di caos intorno allo stadio Adriatico dopo la partita di Coppa Italia tra Pescara e Olbia, giocatasi lo scorso 19 agosto.

Queste le sue parole: "La confusione dei cartelli stradali regna sovrana. A 4 giorni dalla partita i cartelli di divieto di sosta sono ancora presenti lungo tutta via Elettra. Gli addetti del Comune che fine hanno fatto? È troppo pesante togliere i cartelli quando non servono più? E i cartelli di divieto di sosta per il mercato del lunedì che fine hanno fatto? L'area del mercato non sarà mica irregolare?".