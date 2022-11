Due persone ubriache e moleste allontanate in piazza Sacro Cuore, cittadino ringrazia la polizia locale

Due persone in evidente stato di ubriachezza e molesti sono state allontanate dalla zona di piazza Sacro Cuore in pieno centro a Pescara dagli agenti della polizia locale nella serata di ieri, giovedì 3 novembre.

E un cittadino della zona, esasperato dalla continua presenza di questi individui, ci scrive per ringraziare l'intervento degli agenti.

«Mi permetto di scrivere il presente messaggio», dice il lettore, «per elogiare la pattuglia appiedata composta da due agenti della polizia locale che con calma, professionalità e decisione ha riportato alla ragione e al decoro e poi allontanato una coppia di individui palesemente ubriachi e molesti. Finalmente un intervento a tutela dei cittadini residenti, degli esercenti e dei passanti affinché si possa fruire degli spazi pubblici in maniera serena. Una pattuglia che ci ha fatto sentire serviti e protetti dalle nostre forze dell’ordine locali. Complimenti e buon lavoro, soprattutto con l’avvicinarsi delle festività natalizie».