Strada del Palazzo, la denuncia di un cittadino: "Periferia abbandonata"

Un cittadino ci ha scritto per segnalare che in Strada del Palazzo, nel tratto compreso tra i numeri civici 64 e 70, "la via è sporca, nel mese di giugno ho chiamato Pescara Ambiente per far spazzare i margini della strada perché mia figlia doveva sposarsi. Non sono passati più a spazzare".

Ma non finisce qui: "Oltre alla sporcizia, ci sono anche feci di cani abbandonate dai loro padroni incivili, nonché siepi che sporgono sulla carreggiata stradale. Ma noi della periferia non le paghiamo, le tasse comunali? In centro e nel lungomare puliscono tutti i giorni. Grazie per dare spazio alla nostra protesta", conclude l'uomo.