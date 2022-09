Allarme in via di Sotto, buche pericolose davanti alla scuola [FOTO]

Ecco che cosa ci segnala un residente di Pescara colli che la mattina, ormai da 4 anni, accompagna i suoi figli alla scuola Virgilio in via di Sotto:

"Voglio far notare alle istituzioni scolastiche e comunali che è diventata un pericolo costante la presenza di numerose buche che si trovano all'uscita della scuola. Queste voragini hanno già causato numerose cadute dei bambini. Mi auguro che sia messo in evidenza tale disagio e, soprattutto, che chi di dovere intervenga per risolvere tale problema".

A corredo di questa denuncia, il cittadino ci invia anche alcune fotografie.