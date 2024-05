L'allarme di un cittadino di Spoltore: "Pericoloso attraversare la strada in via Fellini per i cespugli incolti"

Via Federico Fellini · Pescara

Un nostro lettore ci ha segnalato un problema di sicurezza stradale in via Fellini, di fronte al centro commerciale Arca, dove i cespugli incolti occupano il marcapiede e la visuale della carreggiata con potenziali pericoli per i pedoni che attraversano la strada:

"Pericolosissimo attraversare la strada difronte al centro commerciale Arca. Cespugli alti e le macchine non riescono a vederti."