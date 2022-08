Perdita fognaria in via Morrone: "C'è una puzza tremenda" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci una perdita fognaria in via Morrone, nella zona dell'ospedale civile "Santo Spirito". Queste le sue parole: "Da una riparazione mal eseguita della rete fognaria si è andata a creare una buca pericolosa soprattutto per motocicli e biciclette, dalla quale fuoriesce del liquido che emana un fortissimo tanfo, e che obbliga pertanto tutti i cittadini a tenere le finestre chiuse".

Tale situazione, precisa il cittadino, "perdura da venerdì 12 ferragosto e, nonostante le numerose sollecitazioni fatte ai tecnici di competenza, non è ancora intervenuto nessuno". Il vice sindaco Gianni Santilli, interpellato da IlPescara.it, fa sapere quanto segue: "Questa cosa è di competenza dell'Aca e ho immediatamente provveduto a segnalarla. Quanto prima i tecnici dell'azienda acquedottistica ripristineranno la situazione".