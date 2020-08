Copiosa perdita d'acqua in viale Sabucchi: "Da più di un mese è così" [FOTO]

Una lettrice ci ha scritto per segnalarci la situazione che da più di un mese vige lungo viale Sabucchi, quasi all'altezza della chiesa di Sant'Antonio, con una perdita d'acqua. Ecco le parole della donna:

"Uno schifo completo. Da oltre un mese c'è questa copiosa perdita della preziosa acqua potabile. L'Aca ci ha tanto tenuto a segnalare che di acqua ne avremmo avuta molto poca e razionata, ma nel frattempo si assiste a questo scempio. Io in prima persona ho fatto la segnalazione all'Aca più di un mese fa e ora la cosa è peggiorata".

La cittadina avrebbe provato a sollecitare chi di dovere, ma non sarebbe servito: "Ho segnalato lo stato anche ai vari assessori, sia comunali sia regionali, ma nulla. Sembra una perdita piccola perché si trova in prossimità di un pozzetto di raccolta delle acque piovane, ma in realtà il problema è grande".