Perdita di acqua in via Villetta Barrea [FOTO]

Una fuoriuscita d'acqua si sta verificando in queste ore nelle vicinanze del parcheggio di un'attività commerciale, in via Villetta Barrea, dove un tubo di piccole dimensioni - secondo quanto ci viene riferito da un residente - perde dalle ore 20 di ieri sera. È stato richiesto l'intervento dell’azienda acquedottistica Aca tramite il suo numero verde, "ma nessuno rispondeva", precisa il cittadino.

"Alla fine - spiega - si è deciso di chiamare i vigili urbani, che hanno girato la questione al tecnico dell’Aca. Dopo quasi 15 minuti è arrivato ma non è stato possibile fare nulla perché l'area in questione si trova in una proprietà privata. Praticamente ora bisognerà chiamare un idraulico a pagamento per sistemare il danno perché tale guasto è localizzato dopo il contatore".