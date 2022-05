"Perdita d'acqua in via Morrone, qualcuno intervenga": l'appello di un lettore [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci un problema che persiste già da un po' di tempo in via Morrone e che riguarda una perdita d'acqua. Queste le parole del cittadino:

"Da oltre due mesi continua il dispendio d'acqua lungo la strada proprio di fronte al numero civico 22. Il Comune o l'Aca ancora non vengono ad aggiustare questa perdita, e pensare che è un peccato buttare tutta quest'acqua dalla mattina alla sera".