Riparta una grave perdita in via Monte Pagano, ma "l'acqua continua a uscire": la denuncia di un residente [VIDEO]

Una vera fontana d'acqua quella che usciva da una buca su via Monte Pagano, ma a quindici giorni dalla riparazione l'acqua si sarebbe ripresentata. A segnalarlo alla nostra redazione è un cittadino che si chiede se forse quel lavoro non sia stato fatto nel modo corretto.

La vicenda è iniziata a dicembre 2023 quando da quella buca in mezzo alla carreggiata, come si vede dal video inviatoci, ha iniziato letteralmente a schizzare l'acqua quasi fosse una fontana. La situazione è stata quindi segnalata e la buca riparata. "Da 15 giorni però - denuncia il residente - è ripresa a uscire acqua in maniera più contenuta, ma continua. Nonostante le varie segnalazioni la riparazione non viene eseguita". In realtà, sottolinea, "venerdì scorso (2 febbraio), sono intervenuti tre messi, uno dell'Aca e altri due messi attrezzati di un'impresa. Forse hanno ritenuto che tutto sia nella normalità nonostante ci fosse un cedimento del riempimento fatto in occasione della precedente riparazione. Cedimento che - conclude - potrebbe essere pericoloso per chi circola con moto o bici".

Insomma se l'acqua non esce più in modo veemente, comunque dalla buca riparata, come si vede dalle foto inviate, la perdita c'è ancora ed è per questo che il cittadino chiede di tornare a fare una verifica per risolvere definitivamente il problema.