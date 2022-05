Riparata la perdita d'acqua in via dei Marsi ma il lavoro non è stato completato

L'Aca, dopo diverse settimane, era intervenuta in via dei Marsi all'incrocio con via dei Marrucini, per per riparare una perdita di acqua segnalata dai residenti della zona.

La problematica è stata risolta ma l'intervento non è stato completato, diciamo, "a regola d'arte".

Come segnala infatti un residente della zona, «dopo tre settimane di perdite d’acqua hanno accomodato, e ora sono tre settimane che hanno lasciato così con i mattoni a vista».