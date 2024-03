Doppia perdita d'acqua lungo la strada Provinciale San Silvestro e in strada Colle Renazzo da oltre un mese

Due perdite di acqua che andrebbero avanti da quasi un mese lungo la strada Provinciale e in strada Colle Renazzo a Pescara.

È quanto segnala un nostro lettore che ha inviato due Pec (e-mail certificate) all'Aca.

Leggi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Questo quanto scrive il cittadino all'Aca: «Vi segnalo due probabili perdite di acqua. La prima ve l’ho già segnalata: si trova all’ingresso del cimitero di San Silvestro colle (ingresso superiore in via strada Provinciale). In questo caso, la scorsa settimana un vostro tecnico mi ha contattato nel momento in cui faceva il sopralluogo. Non so cosa sia stato accertato, l’acqua continua a uscire. La seconda probabile perdita è in via strada Colle Renazzo, lungo la strada che collega il quartiere di San Donato con San Silvestro, esattamente sotto il cavalcavia della circonvallazione. Qui l’acqua è presente ormai da mesi. Vi allego foto di entrambe i punti. Spero provvediate quanto prima a fare le dovute verifiche e a riparare le probabili perdite di acqua».