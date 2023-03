Ricomincia il problema della perdita d'acqua in Strada Colle Pineta [FOTO]

Gallery







Da settembre non si erano più avute lamentele, e quindi il problema sembrava risolto. Ma adesso, dopo alcuni mesi, la questione si ripropone. Ci riferiamo alla perdita d'acqua che si registra in Strada Colle Pineta. Come fa notare un cittadino, "a distanza di alcune centinaia di metri c'è un'altra fuoriuscita di acqua, che dura ormai da settimane, ma nessuno fa niente nonostante i solleciti alla società idrica Aca".

Secondo quanto sottolinea l'uomo, l'acqua riaffiorebbe in superficie da un punto situato sotto il manto stradale. Considerando che si tratta di "una zona molto di passaggio, soprattutto nelle ore di punta della giornata, per la presenza di una scuola limitrofa", sarebbe necessario un intervento il più celere possibile.

Il vice sindaco Gianni Santilli, interpellato da IlPescara.it, fa sapere che risolleciterà l'Aca per chiedere di riparare il guasto. Intanto il residente aggiunge: "Noi cittadini spesso ci vediamo recapitare lettere di solleciti con preavviso di chiusura del contatore da parte della società per ritardi di pagamento. Poi però su questa problematica l'acqua esce giorno e notte senza che nessuno agisca prontamente. Essendo l'acqua un bene primario, spero si voglia fare luce su quanto segnalato".