Ancora perdite d'acqua in strada Colle Pineta: "E tra una settimana ricomincia la scuola"

Un nostro lettore è tornato a scriverci per farci sapere che in Strada Colle Pineta continua ormai da quasi un mese la fuoriuscita d'acqua dal tratto di asfalto che è situato a ridosso della scuola elementare, e di cui ci siamo già occupati in altre occasioni. La vicenda andrebbe avanti da prima di Ferragosto.

Ecco le parole dell'uomo: "Siamo al 5 di settembre e la perdita d'acqua continua. Il 12 settembre, cioè tra appena una settimana, riaprirà la scuola... chissà quando ripareranno la perdita? Immagino che ciò avverrà, magari, nei giorni della riapresa delle lezioni, quando ci sarà il triplo del traffico su quella strada, con tutto quello che ciò comporterà. Scommettiamo?".

Della questione IlPescara.it aveva interessato anche il vice sindaco Gianni Santilli, che aveva promesso una rapida soluzione con il coinvolgimento dei tecnici addetti. L'Aca, dal canto suo, aveva comunicato che le perdite idriche "non sono di nostra competenza", e Santilli aveva allora promesso di interpellare la bonifica per sottoporre la scottante problematica a chi di dovere.