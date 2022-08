"Il percorso per i non vedenti finisce contro il muro", un cittadino lancia l'allarme

Il percorso per i non vedenti finisce contro un muro, rappresentando una vera e propria minaccia per tutti coloro che, fidandosi, potrebbero rischiare qualche brutta sorpresa, ad esempio andando a sbattere su questo ostacolo.

Succede in via Luigi Antonelli, nei pressi dell'ingresso della riserva naturale Pineta dannunziana e a poca distanza dalla pista ciclabile. A segnalarlo alla nostra redazione è un lettore, che lancia l'allarme mostrando così tutto il proprio disappunto verso questa inaccettabile leggerezza.

Ma di chi è la responsabilità? Chi è che ha realizzato, evidentemente in maniera erronea, questo tracciato? Il cittadino non ha dubbi, e parla di "grave incompetenza della pubblica amministrazione di Pescara".