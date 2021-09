I pensionati dell'Enel di Pescara si sono ritrovati a San Gabriele

I pensionati dell'Enel di Pescara si sono ritrovati per trascorrere un'intera giornata insieme al santuario di San Gabriele in provincia di Teramo.

«Ogni tanto ci teniamo a organizzare una rimpatriata per non perderci di vista dopo tanti anni trascorsi insieme sul lavoro di notte, festività comprese e sotto a qualsiasi intemperie per ripristinare il servizio elettrico», dice Lucio Di Nisio.

Questi i nomi degli ex addetti dell'Enel che si sono ritrovati ieri, givoedì 23 settembre, a San Gabriele: Lucio Di Nisio, Roberto Del Greco, Piero Bertolissi Iorio, Daniele Tatoni, Roberto Delle Grazie, Guido Di Sabatino, Nino Colantoni, Gabriele Evangelista, Gabriele De Leonibus.