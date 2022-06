"Pensiline dell'autobus ridotte malissimo", la protesta di un lettore

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare la presenza, a Pescara, di alcune pensiline dell'autobus che non versano in condizioni eccezionali. E così monta la rabbia.

Secondo l'uomo, infatti, "è indegno presentare un servizio senza indicazioni di orario, segnaletica luminosa non funzionante, pensiline ridotte malissimo con anziani che chiedono gli orari dei bus e, oltretutto, spesso e volentieri sotto il sole! È mai possibile pensare alla filovia e altro, avendo un servizio del genere? Per non parlare poi del turista in arrivo in questo periodo, con indicazioni (se esistenti) prive di lingua almeno inglese e autisti che magari non sanno dare nemmeno un'indicazione base in lingua straniera. Non è il caso di cambiare passo?", conclude l'esasperato cittadino.