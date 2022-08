Pedalò abbandonato sulla riva di Montesilvano [FOTO]

Una nostra lettrice ci ha scritto per segnalare che "dall'inizio dell'estate c'è sulla riva di Montesilvano un pedalò abbandonato". Il punto in cui si trova il pattino, per la precisione, è la spiaggia libera.

La donna si chiede: "Aspettiamo che venga trascinato in acqua, durante l'inverno, per avere ancora più "plastica" in mare? Oppure si può rimuovere/affidare a uno stabilimento o, in alternativa, metterlo a disposizione dei bagnanti per un piacevole giro in mare?".