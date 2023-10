Pavimentazione ancora rovinata in via Trieste: "Più simile a una mulattiera che a una strada del centro"

A distanza di 6 mesi non sono stati ancora risolti i problemi relativi alla pavimentazione stradale di via Trieste. Lo sottolinea l'ex consigliere comunale Massimiliano Di Pillo, che già ad aprile era intervenuto sui lavori effettuati dall'amministrazione Masci ma che, a suo dire, presentavano diverse criticità anche perché parliamo di "un mattonato molto delicato, fatto per una zona pedonale e non di certo per una strada percorsa da qualunque mezzo compreso mezzi pesanti".

Nel 2019, ricorda Di Pillo, "quella strada fu inaugurata dall’allora sindaco di centrosinistra Marco Alessandrini, dopo 222 giorni di cantiere per 167 metri di strada: una media di 75 centimetri al giorno, neppure se fosse stata ricamata a mano da esperte magliaie di piazza Italia. Insomma, una fogna ininterrotta da 4 anni, conclusasi con una pavimentazione diventata molto più simile ad una mulattiera che a una strada del centro della mia bellissima città: perché queste porcherie? Sono anni che me lo chiedo".

Oltre alle mattonelle che si presentano dissestate in più punti, Di Pillo segnala anche una "pozzanghera nata di nuovo nello stesso posto, prima con la sinistra, oggi con la destra". L'ex consigliere aveva altresì segnalato agli operai "che, senza il supporto di una rete elettrosaldata sotto la pavimentazione, fra pochissimi mesi saremmo stati nelle stesse condizioni, se non peggio". E, a giudicare dallo stato in cui versa attualmente via Trieste, le cose non sono certo migliorate.