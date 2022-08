Pavimentazione dissestata in via Attilio Monti [FOTO]

Pavimentazione dissestata in via Attilio Monti, una strada alle spalle di Pescara Vecchia dove si trova anche l'ufficio delle Poste Italiane. Colpa dell'usura determinata dagli agenti atmosferici, ma una responsabilità, forse, potrebbero averla anche le radici degli alberi, che hanno spaccato il manto del marciapiede in più punti.

Siamo dietro alla cattedrale di San Cetteo, più precisamente tra via Conte di Ruvo e via dei Bastioni, quindi in una zona molto frequentata ogni giorno. Si rende di conseguenza necessario un intervento di messa in sicurezza con la riparazione e il ripristino delle mattonelle che con il tempo si sono staccate, affinché non si rischi che qualcuno possa inciampare e cadere, facendosi male.